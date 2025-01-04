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حملة تمشيط أمنية بمدينة حمص لملاحقة فلول النظام السابق
بدأت إدارة العمليات العسكرية السورية، أمس الخميس، حملة تمشيط وتفتيش أمنية في حيي المهاجرين والعباسيين بمدينة حمص، بحثا عمن وصفوا بمجرمي الحرب، ومن رفضوا تسليم أسلحتهم ومراجعة مراكز التسوية.
وخلال سريان عملية التمشيط، انتشرت حواجز التفتيش، تزامنا مع إعلان إدارة الأمن العام بعد ساعات من بدء العملية، اعتقال 28 من عناصر نظام بشار الأسد في مدينة حمص، منهم متورطون في ارتكاب مجزرة كرم الزيتون عام 2012.
تقرير: وليد العطار
4/1/2025
المصدر : الجزيرة