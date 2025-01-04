انسحاب قوات الاحتلال من محيط سد المنطرة جنوب غربي سوريا

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من محيط سد المنطرة بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا، بعد أن قامت بعمليات تفتيش لمواقع عسكرية كانت تتمركز بها قوات نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وكانت قوات الاحتلال قد توغلت أمس الخميس في محيط سد المنطرة للقيابم بعمليات التفتيش تلك بزعم بحثها عن أسلحة محظورة.

يذكر أن قوات الاحتلال تنفذ منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي عمليات توغل على طول الشريط الحدودي بين القنيطرة والجولان المحتل.

تقرير: عمر حوراني