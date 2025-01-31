"رسالة تحد".. منزل السنوار يشهد عملية تبادل أسرى في غزة

شهدت أطلال منزل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الراحل يحيى السنوار، في خان يونس جنوبي قطاع غزة، عملية تبادل أسرى بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

وتحول المنزل، الذي دمرته إسرائيل خلال الحرب الأخيرة، إلى رمز للمقاومة والصمود بعد أن اختارته كتائب القسام -الجناح العسكري لحماس- مسرحا لإطلاق سراح أسيرين إسرائيليين كانا في قبضة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وجاءت هذه العملية كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الذي نص على تبادل الأسرى، وهو ما يمثل رسالة قوية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تؤكد أن القوة العسكرية وحدها لا تكسر إرادة الشعب الفلسطيني.

تقرير: ماجد عبد الهادي.