أيقونات المقاومة تعود: قيادات فلسطينية بارزة تتحرر من سجون الاحتلال

ضمت قائمة الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي ضمن الدفعة الثالثة عددا من القيادات البارزة في المقاومة الفلسطينية، ممن لهم تاريخ طويل في مواجهة الاحتلال.

ومن بين هؤلاء الأسير محمد فوزي فلنة، الذي قضى في السجون الإسرائيلية أكثر من 31 عاما منذ اعتقاله عام 1992.

وحُكم عليه بالسجن المؤبد لمشاركته في عملية استهدفت حافلة مستوطنين بالتعاون مع القيادي في كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى عياش، ورغم طول فترة اعتقاله، لم يُدرج اسمه في أي من صفقات التبادل السابقة.

كما شملت القائمة زكريا الزبيدي، أحد أبرز قادة كتائب شهداء الأقصى -الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الذي نجا من عدة محاولات اغتيال وظل لسنوات على رأس قائمة المطلوبين لقوات الاحتلال.