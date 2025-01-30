القسام تسلم مجندة إسرائيلية أسيرة للصليب الأحمر في جباليا

رصد مراسل الجزيرة أنس الشريف مراسم تسليم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، المجندة الإسرائيلية الأسيرة آغام بيرغر إلى الصليب الأحمر في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وبدا لافتا إخراج الأسيرة بيرغر من مبنى مدمر نتيجة القصف الإسرائيلي في جباليا، ثم جرت عملية توقيع توثق استلام الصليب الأحمر المجندة الإسرائيلية من القسام.

وتأتي هذه المراسم في إطار تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي تمتد 42 يوما بدءا من 19 يناير/كانون الثاني الجاري.