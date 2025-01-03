شاهد.. آثار طلقات رصاص ودماء على سطح منزل عائلة الحاج في جنين

بثت الجزيرة صورا خاصة لسطح عائلة الحاج التي قالت إن أمن السلطة الفلسطينية استخدمه لقنص أب وابنه في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وتُظهر المشاهد آثار طلقات الرصاص والدماء على سطح منزل عائلة الحاج، عقب مصرع أب وابنه وإصابة ابنته في إطلاق نار كثيف وقع في حي الحواشين وسط مخيم جنين.

ولا تزال الاشتباكات مستمرة بين أمن السلطة وكتيبة جنين التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- وأسفرت حتى الآن عن سقوط 12 قتيلا، بينهم صحفية و6 من أفراد الأمن الفلسطيني