أهالي مخيم جنين يتهمون السلطة باستهدافهم كما يفعل بهم الاحتلال

يقول أهالي مخيم جنين إن الأجهزة التابعة للسلطة الفلسطينية تقتل منهم كل يوم، وإن آخر الضحايا كان محمود الحاج ونجله اللذين قتلا عصرا برصاص قناص من أجهزة السلطة.

وبينما تقول السلطة إن الحملة الأمنية التي أطلقتها السلطة في جنين تهدف إلى حماية الوطن والمواطن، يتهم المقاومون في جنين السلطة الفلسطينية بتدمير المخيم على غرار ما فعلته جرافات إسرائيل خلال الأشهر الماضية.

وتكشف الأرقام أن أكثر من 16 فلسطينيا قتلوا برصاص الأمن الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.