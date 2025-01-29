الاحتلال يهدم مصلى ببلدة صورة باهر في القدس

هدمت قوات الاحتلال -اليوم الأربعاء- مصلى يستخدمه سكان أحد أحياء بلدة صور باهر في مدينة القدس المحتلة، في ثالث استهداف للمساجد في غضون 3 أشهر.

وقال أبو زيد عوض الله، أحد رواد المسجد المهدوم، للجزيرة نت إن قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود اقتحمت القرية وأخرجت محتويات المسجد ثم هدمته.

وأشار إلى أن المصلى، المشيّد من مكونات بسيطة قبل نحو عامين، بمساحة 100 متر مربع، ولا يزيد عدد المصلين فيه عن 50 مصليا أغلبهم من كبار السن الذين لا يقوون على الذهاب إلى المسجد الكبير في البلدة.

وهذه ثالث مرة تستهدف فيها قوات الاحتلال مساجد بالقدس في غضون أشهر، حيث هدمت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مسجد الشياح في بلدة جبل المكبر بحجة "البناء غير المرخص"، وأخطرت في ديسمبر/كانون الأول بهدم مسجد الإسراء في حي "وادي ياصول"، ببلدة سلوان إلى الجنوب من المسجد الأقصى.