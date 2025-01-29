فيديوغراف.. أسرى القدس بالأرقام

مع بدء الإفراجات عن الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، تعرض الجزيرة نت بالأرقام معلومات حول أسرى مدينة القدس المحتلة.

ويبلغ إجمالي عدد الأسرى المقدسيين نحو 410، بعد دفعتي الإفراج ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ومن بين أسرى القدس 3 نساء و63 طفلا، بينهم من هم دون سن 14 عاما في مؤسسات رعاية يديرها الاحتلال.

ومنهم أيضا 42 أسيرًا محكوما بالسجن المؤبد، بينهم 8 أسرى أعيد اعتقالهم بعد "صفقة وفاء الأحرار".

ومن بين الأسرى حالات مرضية صعبة أبرزها أحمد مناصرة وأيمن الكرد.

أما أبرز الأسرى المحررون بعد اتفاق غزة فهم: وائل قاسم وكان محكوما بالسجن المؤبد 35 مرة و50 عاما، ووسام سعيد عباسي كان محكوما بالسجن المؤبد 26 مرة، وأحمد عبيد وكان محكوما بالسجن المؤبد 20 مرة، وعمر صالح الشريف وكان محكوما بالسجن المؤبد 18 مرة، والأسير المحرر محمد عودة وكان محكوما بالسجن المؤبد 9 مرات و40 عاما.

يذكر أن عدد حالات الاعتقال المسجلة في القدس منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغ نحو 2100 حالة، أفرج عن غالبيتهم العظمى في صفقات التبادل أو بعد انقضاء فترات حكمهم.