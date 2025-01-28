القدس.. وقفة احتجاج ضد ملاحقة مدارس الفرقان

نظم القائمون على مؤسسة مدارس الفرقان وأولياء أمور عدد من الطلبة وقفة أمام محكمة الاحتلال في القدس، احتجاجا على استهداف وزارة المعارف الإسرائيلية لمدراس المؤسسة ورياض الأطفال.

وقالت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة مدارس الفرقان الخيرية، حياة الحسيني للجزيرة نت إن تنظيم الوقفة جاء بالتزامن مع جلسة ضمن دعوى قضائية ضد وزارة المعارف الإسرائيلية التي ترفض تنفيذ قرارات المحاكم والقاضية بعدم اتخاذ أي إجراء يعرقل عمل المدارس.

وأشارت إلى أن الملاحقة لم تتوقف عند حد امتناع الوزارة عن دفع مخصصات للمدرسة، إنما فرضت عليها غرامات باهظة وترفض تجديد ترخيصها.

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من جهته، يقول صايل محمد علي، مدير عام مؤسسة الفرقان إن المؤسسة تضم 4 مدارس و5 رياض أطفال ويلتحق بها نحو 1200 طالب وطالبة، يدير شؤونهم 120 موظفا بما في ذلك المعلمون والمعلمات، وتعطل المدرسة يعني مصيرا مجهولا لجميع هؤلاء.

بدوره، قال أنس مرار، وهو ولي أمر اثنين من الطلبة، إن المدارس ملتزمة بالشروط المطلوبة منها ويتمسك بها الأهالي لقربها من مناطق سكنهم.