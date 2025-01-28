الأهالي يعودون لمخيم جباليا رغم الصعوبات والأخطار والدمار

اختار عدد كبير من سكان مخيم جباليا العودة إليه والعيش بين الركام وأنقاض المنازل رغم الصعوبات التي يلاقونها لتأمين احتياجاتهم وما في ذلك من أخطار عليهم وعلى أطفالهم.

المصدر : الجزيرة