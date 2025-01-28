إدارة العمليات العسكرية السورية تطلق سراح أفراد من النظام السابق

أطلقت إدارة العمليات العسكرية السورية سراح 375 شخصا من فلول النظام السابق بعد التحقيق معهم وثبوت عدم تورطهم في الانتهاكات والجرائم ضد السوريين.

المصدر : الجزيرة