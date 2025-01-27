من أي أنواع الفولاذ صُنع الغزيون الفلسطينيون؟

تدفق مئات آلاف الغزيين من جنوب القطاع إلى الشمال ليسدوا الأفق في وجه مشاريع التهجير والتطهير العرقي، مؤكدين استعصاءهم على المحو من جغرافيا الشرق وتاريخه.

ووضع اتفاق وقف إطلاق النار بغزة -ولو مؤقتا- حدا لحرب مدمرة شنتها إسرائيل على قطاع غزة واستمرت 15 شهرا، ويتيح عودة النازحين من مناطق نزوحهم إلى مخيماتهم وقراهم ومدنهم التي كانوا قد نزحوا منها قسرا.

وأغلبية هؤلاء النازحين من اللاجئين الذين ورّثهم آباؤهم وأجدادهم حلم العودة إلى ديارهم الأصلية التي هُجّروا منها حين أقيمت إسرائيل على أرض وطنهم قبل نحو 8 عقود.

تقرير: ماجد عبد الهادي