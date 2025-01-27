غزيون يعبرون عن فرحتهم بعودتهم لمنازلهم في شمال القطاع

عبر عدد من الفلسطينيين عن فرحتهم بالعودة إلى بيوتهم في مناطق شمال غزة، بعد تهجيرهم قسرا منها نتيجة الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي استمرت أكثر من 15 شهرا.

المصدر : الجزيرة