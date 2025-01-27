تحدي العودة.. اللبنانيون يواجهون النيران الإسرائيلية بإصرار العائدين

شهدت بلدة مارون الراس اللبنانية الحدودية أمس مواجهة بين إرادة العودة والاحتلال، حيث تقاطر الأهالي إلى قريتهم بعد انتهاء مهلة انسحاب القوات الإسرائيلية، متحدين إطلاق النار المتكرر والدبابات الإسرائيلية

ووصف الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون المشهد بأنه "انتصار للسيادة"، رغم أن انتشار الجيش اللبناني لم يكتمل في كل المناطق. وبعد أكثر من عام على نزوحهم، عاد آلاف اللبنانيين إلى قراهم الحدودية، متجاوزين آثار المواجهات بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد العائدون تمسكهم بأرضهم رغم التحديات، حيث قال أحدهم: "هذه الأرض تعادل أرواحنا، نحن مستعدون للتضحية لنبقى في أرضنا رافعي الرأس".

تقرير: كارمن جوخدار