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اللحظات الأولى لبدء عودة الغزيين إلى منازلهم شمالي القطاع

كاميرا الجزيرة ترصد اللحظات الأولى لبدء عودة الغزيين إلى منازلهم شمالي قطاع غزة عبر محور نتساريم.
27/1/2025
المصدر : الجزيرة