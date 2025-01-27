أسعد لحظة في حياة الأسير المقدسي المحرر أشرف الزغيّر

اعتقل المقدسي أشرف الزغيّر عام 2002 وحكم عليه بالسجن المؤبد 6 مرات، ويوم السبت تحرر في الدفعة الثانية من إفراجات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

يتحدث الأسير المحرر ابن مدينة القدس للجزيرة نت عن أسعد لحظة في حياته وهي "وصول خبر اتفاق وقف إطلاق النار ووقف النزيف في غزة".

وأضاف الزغيّر أنه علم بالصفقة من أسير آخر زاره محاميه، معربا عن أمله في تبييض سجون الاحتلال من الأسرى.

وأشار إلى الاستقبال الحافل الذي حظي به الأسرى المحررون، مضيفا "شعور لا يوصف، رأينا استقبالا حافلا وفرحة في عيون أناس لا نعرفهم".

وأشار إلى أن رسالة مَن تحرر ومن بقي من الأسرى هي ضرورة لم شمل الشعب الفلسطيني وتوحيد صفوفه.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري بدأ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.