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مدة الفيديو 01 دقيقة 23 ثانية
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01:23
وصول 16 أسيرا محررا إلى خان يونس جنوب قطاع غزة
نقل مراسل الجزيرة هشام زقوت لحظة وصول الأسرى المحررين الذين وصلوا إلى مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بعد الإفراج عنهم ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل بين المقاومة وإسرائيل.
26/1/2025
المصدر : الجزيرة