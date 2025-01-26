شهيد ومصابون برصاص الاحتلال قرب محور نتساريم

قال مراسل الجزيرة إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون بعدما أطلقت قوات الاحتلال النار عليهم عندما توجهوا لمحور نتساريم، تمهيدا لعودتهم إلى شمال قطاع غزة.

المصدر : الجزيرة