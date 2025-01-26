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مدة الفيديو 00 دقيقة 50 ثانية
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00:50
شهيد ومصابون برصاص الاحتلال قرب محور نتساريم
قال مراسل الجزيرة إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون بعدما أطلقت قوات الاحتلال النار عليهم عندما توجهوا لمحور نتساريم، تمهيدا لعودتهم إلى شمال قطاع غزة.
26/1/2025
المصدر : الجزيرة