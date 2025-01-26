تكدس آلالاف الغزيين بشارع الرشيد انتظارا لانسحاب الاحتلال من "نتساريم"

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منع النازحين الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم في مدينة غزة وشمالي القطاع، في وقت يتكدس فيه عشرات الآلاف في شارع الرشيد الساحلي غربي مخيم النصيرات وسط القطاع.

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وينتظر النازحون انسحاب قوات الاحتلال من محور نتساريم، الذي يفصل شمالي القطاع عن وسطه وجنوبه، تمهيدا لعودتهم إلى ديارهم، وسط إطلاق أعيرة نارية إسرائيلية على الفلسطينيين هناك. تقرير: هشام زقوت

المصدر : الجزيرة