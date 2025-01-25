عملية عسكرية دقيقة تحول دبابة ميركافا إلى حطام في بيت حانون

أظهرت لقطات حصرية عرضها برنامج “ما خفي أعظم” عملية نوعية نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة قبل سريان وقف إطلاق النار.

واستهدفت دبابة إسرائيلية تابعة لقائد سرية في كتيبة المدرعات.

ووثقت الكاميرا التي زرعها مقاتلو القسام تفاصيل العملية التي جرت في شارع دمرة بتاريخ 8 يناير 2025، حيث تم استهداف الدبابة بعبوة شديدة الانفجار مصنعة محلياً، مما أدى إلى تدميرها بالكامل وانقلابها رأساً على عقب.