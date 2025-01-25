الجيش السوداني يفك الحصار عن "القيادة العامة" و"سلاح الإشارة"

استطاع الجيش السوداني أن يفك الحصار الذي كانت تفرضه قوات ” الدعم السريع” على مقر “القيادة العامة” للجيش في الخرطوم منذ عام ونصف عام.

اقرأ المزيد

وذكرت مصادر بالجيش السوداني، للجزيرة، أن قواته فكت الحصار عن معسكر سلاح الإشارة، بعد معارك وسط الخرطوم بحري.

وتأتي هذه التطورات الميدانية بالتزامن مع زيارة يقوم بها قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى مدينة الجيلي، والتي دخلها الجيش خلال اليومين الماضيين.

تقرير: هيثم أويت

المصدر : الجزيرة