تشييع جثماني قياديين بارزين في حماس استشهدا خلال الحرب

شيعت جماهير غفيرة من الفلسطينيين -اليوم الجمعة- جثماني عضوي المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) روحي مشتهى وسامي عودة، اللذين استشهدا في وقت سابق من الحرب على قطاع غزة.

وتأتي هذه المراسم في أول جمعة بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إذ أقيمت صلاة الجمعة لأول مرة في المسجد العمري الأثري، الذي تعرض لقصف إسرائيلي خلال الحرب.

وتمت مواراة جثماني مشتهى وعودة في مقبرة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، بعد مراسم تشييع شهدت حضورا لافتا من عناصر كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- حيث عمل القياديان في صفوفها لسنوات عديدة في المجالين السياسي والأمني.