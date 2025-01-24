القدس.. الاحتلال يجبر أربع عائلات على هدم مساكنها

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس أصحاب أربعة مساكن ومتجرين على هدمها، مما أسفر عن تشريد قرابة 40 مقدسيا، هم أفراد 4 أسر من عائلة جعابيص.

واستخدم أصحاب المساكن آليات ثقيلة لتنفيذ عملية هدم المساكن ومتجرين ملحقين بها في حي جبل المكبر بالمدينة.

واضطر السكان لهدم مساكنهم بأنفسهم بعد إنذارهم من قبل سلطات الاحتلال بتنفيذ الهدم ذاتيا أو تقوم آليات الاحتلال بتنفيذه وتغريم أصحاب المساكن مبلغا يعادل 30 ألف دولار.

يتحدث المقدسيان حسين وأنس جعابيص للجزيرة نت عن الملاحقة الإسرائيلية لهم منذ أكثر من 20 عاما، والمبالغ الباهظة التي دفعوها لتجنب الهدم دون جدوى.

ووفق محافظة القدس تبلغ ساحة كل مسكن 150 مترا مربعا، في حين تبلع مساحة المتاجر نحو 200 متر مربع لكل منها.