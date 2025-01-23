مؤسسات بشمال غزة تناقش واقع الوضع الإنساني بعد وقف إطلاق النار

بدأت المؤسسات الإنسانية والطبية والبلدية في شمال قطاع غزة بتقييم الوضع وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

واستعرضت فقرة "نافذة من غزة" يوم 22/1/2025 مشاريع هذه المؤسسات مع ممثلي القطاعات الرئيسية في المنطقة، حيث تحدث المهندس علاء العطار رئيس بلدية بيت لاهيا عن جهود البلدية، بينما استعرض الدكتور معتصم صلاح، مدير مركز عمليات الطوارئ في صحة غزة، الوضع الصحي الراهن.

كما شاركت الدكتورة إسراء سروانة، مديرة مركز سنابل الخير التطوعي، خطط العمل الإغاثي في المرحلة المقبلة.