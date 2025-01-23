تخريج أول دفعة من عناصر الإدارة المشتركة في دير الزور

شهدت مدينة دير الزور عرضا عسكريا لتخريج الدفعة الأولى من عناصر الإدارة المشتركة التي تضم أكثر من 400 عنصر تلقوا تدريبات مكثفة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويأتي هذا العرض العسكري في سياق تقليد متبع في مختلف المناطق مثل جبلة وحمص، حيث تحرص إدارة العمليات المشتركة على تنظيم مثل هذه المسيرات للمتخرجين الجدد.

يشار إلى أن محافظة دير الزور تنقسم إلى شطرين: القسم الجنوبي الخاضع لسيطرة الحكومة السورية، والقسم الشمالي الذي تسيطر عليه ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية.

تقرير: عمر الحاج