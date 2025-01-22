خلافات واستقطاب سياسي في إسرائيل بعد وقف إطلاق النار بغزة

تشهد إسرائيل تطورات متلاحقة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، إذ عاد الحديث عن المتسببين في إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما تبع ذلك من استقالات شملت كبار القادة العسكريين، خاصة رئيس الأركان.

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كذلك، عاد الحديث إلى تصدع ائتلاف الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، وزيادة الضغوط عليه بسبب رفعه سقف أهداف الحرب، وعجزه عن تحقيقها كما وعد، فضلا عن حراك المعارضة واضطرار الحكومة والجيش لفتح جبهة جديدة في الضفة الغربية المحتلة. تقرير: عمر الخطيب – قراءة: رانية حلبي

المصدر : الجزيرة