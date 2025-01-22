تعزيزات عسكرية إسرائيلية تصل إلى مخيم جنين

وصلت تعزيزات عسكرية إسرائيلية من حاجز الجلمة إلى مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك في إطار عملية الجدار الحديدي التي أطلقها الاحتلال بالمخيم أمس الثلاثاء.

المصدر : الجزيرة