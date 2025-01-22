تشكيل لجنة عسكرية لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية السورية المؤقتة

استعرضت فقرة “نافذة من دمشق” بتاريخ 22-1-2025 تصريحات وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، مرهف أبو قصرة، عن تشكيل لجنة عسكرية جديدة تضم شخصيات من مختلف الفصائل، وذلك بهدف إعداد هيكلية تنظيمية.

وأكد الوزير في تصريحات له من دمشق أن ملف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لا يزال مطروحا على طاولة المفاوضات، مشيرا إلى جاهزية وزارة الدفاع للتدخل العسكري إن طلبت القيادة السورية ذلك.

وفيما يتعلق بالتسليح، أوضح أبو قصرة أن الوزارة لن تتقيد بنوعية محددة من الأسلحة سواء كانت شرقية أم غربية، مؤكدا أن القيادة ستتخذ قراراتها وفقا لمصلحة سوريا.