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مدة الفيديو 03 دقيقة 15 ثانية
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03:15
مشاهد صادمة لحجم الدمار والخراب الذي خلفه الاحتلال بمدينة رفح
ما إن انسحب الجيش الإسرائيلي من أجزاء كبيرة من مدينة رفح جنوبي غزة بعد حملة عسكرية، حتى تكشف حجم الدمار الذي أحدثته الحرب الإسرائيلية في كثير من أحياء المدينة.
21/1/2025
المصدر : الجزيرة