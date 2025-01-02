غارات إسرائيلية مكثفة على مدينة غزة تخلف عشرات الشهداء والجرحى

استشهد أكثر من 40 فلسطينيا وأصيب 120 آخرون خلال ساعات قليلة، نتيجة الغارات الإسرائيلية المكثفة منذ فجر الخميس على تجمعات ومنازل سكنية في مدينة غزة التي تؤوي عددا كبيرا من النازحين من مناطق الشمال.

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وقال أحد أطباء مستشفى المعمداني بمدينة غزة إن الوضع كارثي ولا يحتمل ولا يمكن تخيله في ظل التعامل مع المصابين على الأرض، بسبب نقص الأسرّة والكوادر والمستلزمات الطبية، وقد رصدت كاميرا الجزيرة جانبا من تلك الأوضاع المأساوية. تقرير: أنس الشريف

المصدر : الجزيرة