شاهد.. أمن السلطة يطلب إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله

عرضت الجزيرة لحظة تسليم عناصر من شرطة السلطة الفلسطينية الزميلة نجوان سمري قرارا مكتوبا يقضي بإغلاق مكتب الجزيرة وإيقاف بثها في رام الله، بزعم “مخالفة القناة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين”.

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ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن "قرار وقف بث الجزيرة سيكون مؤقتا إلى حين تصويب أوضاعها"، وذلك بعد حملة تحريضية صدرت مؤخرا باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في الضفة الغربية ضد الجزيرة وصحفييها.

المصدر : الجزيرة