عبر الخريطة التفاعلية.. انسحابات لجيش الاحتلال من مناطق متفرقة بقطاع غزة

انسحبت قوات الجيش الإسرائيلي من منطقة جباليا شمالي قطاع غزة، وحسب الاتفاق سيبدأ الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة في المرحلة الأولى -التي تبلغ مدتها 42 يوما-

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بعد وقف العمليات العسكرية المتبادلة مؤقتا، وستنسحب القوات شرقا بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان إلى المنطقة المحاذية للحدود في كل القطاع. صهيب العصا يعرّفنا بالتفاصيل على المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

المصدر : الجزيرة