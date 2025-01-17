الجفاف المتزايد يؤجج حرائق كاليفورنيا

تشهد ولاية كاليفورنيا الأميركية تحولا دراماتيكيا في نمط حرائق الغابات، حيث لم تعد هذه الظاهرة مقتصرة على مواسم محددة كما كان معهودا في السابق.

وفي تطور لافت، سجلت الولاية حرائق غير مسبوقة خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري، مما يشير إلى تغير جذري في النمط التقليدي لموسم الحرائق.

ويؤكد كريس هارفي، وهو رجل إطفاء يتمتع بخبرة تزيد على عقدين في كاليفورنيا، أن وتيرة اندلاع الحرائق أصبحت أسرع وأكثر تكلفة مقارنة بالسنوات السابقة، حتى خلال الأشهر التي تتميز بمعدلات رطوبة مرتفعة.

وتعزى هذه الظاهرة بشكل رئيسي إلى الظروف المناخية والطبيعية في جنوب الولاية، حيث تسجل المنطقة معدلات جفاف تتراوح بين فوق الطبيعي والحاد على مدار معظم أيام السنة.

تقرير: أنس الصبار