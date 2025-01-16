تعرف على تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وأبرز بنوده

يسرد هذا التقرير تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأبرز بنود المرحلة الأولى منه.

ويتناول التقرير شكل انسحاب قوات الاحتلال من القطاع، والمناطق التي يشملها بما فيها الوجود الإسرائيلي في محوري نتساريم وفيلادلفيا.

ويسلط الضوء أيضا على تفاصيل عودة النازحين الغزيين من جنوب القطاع إلى شماله، وآلية إدخال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل وأعدادهم وهو الملف الأكثر تعقيدا في الاتفاق.

تقرير: صهيب العصا