آمال الحياة في غزة تنبعث من بين الركام

في مشهد إنساني مؤثر، يخرج سكان غزة من تحت الركام حاملين آمالاً بسيطة في حياة كريمة، رغم الخسائر الفادحة التي تكبدوها خلال الحرب.

فقد الكثيرون أحباءهم من أطفال ونساء ورجال، من مختلف شرائح المجتمع؛ مسعفين وممرضين ومعلمين وعمال وفلاحين وأكاديميين وأدباء وصحفيين.

وبينما تلوح في الأفق هدنة وصفت بالهشة، يتطلع أهل غزة إلى فرصة للخروج من الجحيم الذي عاشوه لمدة 15 شهرا، وتتنوع أولوياتهم بين دفن الضحايا، والبحث عن المفقودين، وتأمين الاحتياجات الأساسية للحياة.