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شهداء في غارة إسرائيلية على مخيم جنين

استشهد 6 فلسطينيين الليلة جراء غارة جوية إسرائيلية على مخيم جنين شمالي الضفة الغربية. وعرضت قناة الجزيرة صورا خاصة لضحايا فلسطينيين سقطوا جراء القصف الإسرائيلي.
15/1/2025
المصدر : الجزيرة