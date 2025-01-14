جدل بشأن التعديلات على المناهج الدراسية في سوريا

أثار قرار وزارة التربية والتعليم السورية إجراء تعديلات على المناهج الدراسية جدلا واسعا. لكن وزارة التربية والتعليم نفت أن تكون قد غيرت المناهج،

وأكدت أن ما حدث هو تصحيح لبعض المغالطات وإزالة محتوى يمجد النظام المخلوع. شملت التعديلات بشكل رئيسي حذف مادة التربية الوطنية من المناهج، واستبدال كل العبارات والصور والدروس المرتبطة بنظام الأسد المخلوع من كل المواد الدراسية، كما أجريت تعديلات على مادة التربية الإسلامية. تفاصيل أكثر تعرف عليها في تقرير نسيبة موسى.