تعرف على ممر نتساريم الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه

أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي فككت بعض الإنشاءات داخل محور نتساريم الفاصل بين شمال قطاع غزة وجنوبه مع الإبقاء على انتشارها في المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه بموجب الاتفاق المرتقب ستنسحب القوات الإسرائيلية في المرحلة الأولى إلى منطقة عازلة في القطاع، وستغادر تدريجيا ممر نتساريم وممر فيلادلفيا على الحدود مع مصر.

ويبرز هذا العرض تفاصيل أوفى عن ممر نتساريم الذي من المنتظر انسحاب القوات الإسرائيلية منه.

تقرير: سلام خضر