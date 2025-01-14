وزعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأسبوع الأخير أوامر إخلاء لعدد من العائلات المقدسية في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، تمهيدا لهدمها أو تسلميها لجمعيات استيطانية.

وقال زهير الرجبي مسؤول لجنة حي بطن الهوى في القدس وأحد المهددين بالإخلاء إن جمعيات استيطانية تستهدف الحي لتفريغه من سكانه المقدسيين.

وأضاف الرجبي في حديثه للجزيرة نت أن 5 عائلات تلقت أوامر إخلاء خلال أسبوع تعداد أفرادها يقارب 55 فردا، بينهم أطفال.

وتابع أن الحي "يتعرض لهجمة شرسة، خاصة في ظل حالة الطوارئ المعلنة منذ بدء الحرب على غزة" في أكتوبر/تشرين الأول 2023″.

وتابع أن نحو 87 منزلا مرشحة للإخلاء يسكنها بين 650 و700 مقدسي في حي بطن الهوى.

من جهته، قال كايد الرجبي -وهو عضو في لجنة حي بطن الهوى وأحد المتضررين من قرارات الإخلاء- إنه وغيره من العائلات ينتظرون تنفيذ القرار.

وتابع أنهم رفضوا كل الإغراءات -بما في ذلك مبالغ باهظة لإخلاء منازلهم- ويصرّون على الصمود حتى آخر لحظة.