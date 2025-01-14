احتفالات شعبية مؤيدة للجيش السوداني لانتصاره في ود مدني

خرج العشرات من المواطنين السودانيين في الطرق المؤدية إلى مدينة ود مدني فرحين بانتصارات الجيش السوداني واستعادته عاصمة الولاية.

بدت المدينة شبه خالية ومؤسساتها مدمرة وأسواقها مهجورة، مدينة تروي ملامحها حكاية نزوح وويلات حرب. سيطرة الجيش السوداني على مدينة ود مدني تمثل نقطة تحول جديدة في مسار الحرب الدائرة في السودان. وفي ظل تأكيد الجيش عزمه استعادة أراضي البلاد بكاملها، يبقى أمل السودانيين معقودا على مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا.

تقرير: الطاهر المرضي