معاناة الحياة من أجل البقاء لأطفال قطاع غزة

يعاني كثير من أطفال خان يونس جنوبي قطاع غزة، من فقدان الأب أو إصابته جراء الحرب، مما يضطر هؤلاء الأطفال للعمل لتحمل أعباء الكبار.

ومع كل يوم جديد يزداد وضعهم سوءاً، لتصبح حياتهم اليومية معركة أخرى من أجل البقاء. تشير الإحصائيات الرسمية إلى استشهاد أكثر من 18 ألف طفل، بينهم 240 رضيعاً، ونحو 900 تقل أعمارهم عن عام. وتؤكد منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسيف أن أكثر من 500 ألف طفل في غزة بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي.

تقرير: رامي أبو طعيمة