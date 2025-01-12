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3 شهداء بغارة إسرائيلية استهدفت تجمعا لفلسطينيين غربي غزة

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا للمواطنين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.
12/1/2025
المصدر : الجزيرة