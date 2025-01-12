الجيش السوداني يعتبر استعادة "ود مدني" بداية نهاية الكابوس

قالت وزارة الخارجية السودانية إن الانتصار في ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة هو بداية نهاية الكابوس المتمثل في المليشيا الإرهابية المتمردة، والذي جثم على صدر الشعب السوداني قرابة عامين، وذلك في إشارة إلى

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وهنأت الخارجية في بيان، الشعب السوداني والجيش والقوات المشتركة، بما وصفته بالانتصار العظيم الذي تحقق باستعادة مدينة ود مدني. وأضافت أن معركة استعادة ود مدني جسدت ملحمة ملهمة من ملاحم الوحدة الوطنية الخالدة وتلاحم الشعب بأسره حول الجيش السوداني. تقرير: فوزي بشرى

المصدر : الجزيرة