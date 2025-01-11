حرائق لوس أنجلوس تخرج عن السيطرة وتسبب دمارا كبيرا في المدينة

قال مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا الأميركية، إن عدد القتلى جراء حرائق الغابات بالمقاطعة ارتفع إلى 10.

ورغم تراجع قوة الرياح، فإن انتشار النيران مستمر في لوس أنجلوس، حيث لا تزال الحرائق خارج السيطرة في هذه المدينة الكبيرة. كما لحق دمار هائل بأجزاء كاملة من ثاني مدن الولايات المتحدة مع انهيار أكثر من 10 آلاف مبنى، بحسب جهاز الإطفاء في المدينة. مراسل الجزيرة مراد هاشم رصد الوضع من هناك في هذا التقرير.