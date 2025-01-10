وصول ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى المستشفى المعمداني في غزة

أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 22 فلسطينيا في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر أمس الخميس، حيث سقط 13 شهيدا منهم في شمال القطاع.

ووفقا لمراسل الجزيرة في غزة، فإن غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة الرافعي التي تؤوي النازحين في جباليا البلد شمالي القطاع، مما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة نحو 15 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.

وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى الأهلي المعمداني لتلقي العلاج، حيث وصفت الطواقم الطبية حالة عدد منهم بالخطيرة.