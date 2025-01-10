فصائل المقاومة تعلن مسؤوليتها المشتركة عن عملية قلقيلية
أعلنت 3 فصائل فلسطينية مسؤوليتها المشتركة عن عملية نُفذت في السادس من هذا الشهر بمحافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي-كتيبة جنين، في بيان لها، أن العملية نُفذت بالتعاون مع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وكتائب شهداء الأقصى، وأسفرت عملية الفندق عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة 9 آخرين، في تصعيد جديد للمواجهات بالضفة الغربية المحتلة.
10/1/2025-|آخر تحديث: 10/1/202512:48 ص (توقيت مكة)
المصدر : الجزيرة