فصائل المقاومة تعلن مسؤوليتها المشتركة عن عملية قلقيلية

أعلنت 3 فصائل فلسطينية مسؤوليتها المشتركة عن عملية نُفذت في السادس من هذا الشهر بمحافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي-كتيبة جنين، في بيان لها، أن العملية نُفذت بالتعاون مع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وكتائب شهداء الأقصى، وأسفرت عملية الفندق عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة 9 آخرين، في تصعيد جديد للمواجهات بالضفة الغربية المحتلة.