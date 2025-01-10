خضر بيضون.. أقدم جامع آثار بالقدس

في متجر صغير بشارع الواد داخل البلدة القديمة من مدينة القدس، يحتفظ الباحث المقدسي خضر بيضون بآلاف القطع الأثرية التي بدأ بجمعها قبل أكثر من ستين عاما.

في حديثه للجزيرة نت، يحكي الثمانيني المقدسي تجربته، مبينا أن البداية كانت مع والده قبل أن يبلغ العشرين، ثم طورها مع باحثة بريطانية كانت تتردد على فلسطين لإجراء بحوث بمنطقتي القدس وأريحا.

يستعرض بيضون مشاركاته في عدد من المجلات العالمية، مشيرا إلى مساهمات أخرى له كباحث في جامعات أوروبية وأميركية ويابانية.

يشير الباحث المقدسي إلى أن الآثار التي جمعها تبدأ من العهد الكنعاني وصولا إلى العهد الإسلامي، من أدوات فخارية ونحاسية وغيرها.