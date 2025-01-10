آلاف السوريين يحتشدون في اللاذقية للمطالبة برفع العقوبات الدولية

شهدت مدينة اللاذقية الساحلية -اليوم الجمعة- مظاهرة حاشدة في ساحة الشيخ ضاهر وسط المدينة، حيث تجمع آلاف المواطنين للمطالبة برفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

وأكد المتظاهرون أن العقوبات التي فرضت سابقا على النظام لم يعد لها مبرر بعد سقوطه، مشددين على أن استمرارها يؤثر سلبا على حياة المواطنين السوريين ومعيشتهم اليومية.

وتحمل ساحة الشيخ ضاهر، التي شهدت التجمع، رمزية خاصة في ذاكرة سكان المدينة، إذ كانت نقطة انطلاق أولى مظاهرات الثورة السورية في اللاذقية قبل 13 عاما.

وطالب المحتجون المجتمع الدولي بإعادة النظر في سياسة العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدين أن الشعب السوري هو المتضرر الأكبر من استمرارها في ظل الظروف الراهنة.

تقرير: عامر لافي